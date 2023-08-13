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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض .. لجين عمران تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

لجين عمران
لجين عمران

اعتادت الإعلامية السعودية لجين عمران على مواكبة الموضة العالمية مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

ظهرت لجين عمران في الصورة بإطلالة ملائكية مرتدية فستانا باللون الأبيض، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان التى تبرز جمال ملامحها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

من هى لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٣_١٧٢٩١٤

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