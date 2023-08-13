بيان عاجل من الإمارات بشأن ادعاءات إرسالها أسلحة إلى أطراف في السودان

أعربت فراء الهاملي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بـ وزارة الخارجية الإماراتية، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة.

وقالت الهاملي في بيان لها اليوم الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تزود أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، مؤكدة على أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع، وتدعوا إلى احترام سيادة السودان.

وشددت الهاملي في بيانخا على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.

وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار.

وأكدت مدير الاتصالات الاستراتيجية بـ وزارة الخارجية الإماراتية، على أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقد قامت بتشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأضافت: "كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيًا في مدينة أمجراس التشادية في يوليو الماضي لمن يحتاجون إلى رعاية طبية بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وتم علاج 4147 حالة بنجاح"، مشيرة إلى أن لإمارات افتتحت مؤخرا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية.