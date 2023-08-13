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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الإمارات
الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس الغد الاثنين، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضحت الأرصاد الإماراتية في بيانها اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والمد الثاني عند الساعة، والجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

وأضافت الأرصاد: "في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 28 :15 والجزر الثاني عند الساعة 03:16".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأثنين في المدن الإماراتية:

المدينة - الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى - الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 35 60 20

دبي 42 35 80 25

الشارقة 42 33 80 25

عجمان 45 34 80 25

أم القيوين 45 34 80 25

رأس الخيمة 43 32 80 35

الفجيرة 38 30 90 50

العين 43 33 60 10

ليوا 46 32 65 15

الرويس 46 33 75 25

السلع 45 33 75 30

دلما 38 33 85 35

طنب الكبرى 37 33 80 35

طنب الصغرى 37 33 80 35

أبو موسى 37 33 85 35

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