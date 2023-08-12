اقتصاد الإمارات|"اقتصادية عجمان" تستعرض دور الشباب في تعزيز التحول الأخضر

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ندوة بعنوان" الشباب والاقتصاد الأخضر " ، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب وبمشاركة الدوائر الحكومية في إمارة عجمان ، دائرة البلدية والتخطيط و غرفة وتجارة وصناعة عجمان وهيئة المناطق الحرة، و بحضور أصحاب المشاريع، لنقل تجربتهم في تحويل مشاريعهم إلى مشاريع مستدامة .

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فإن الندوة تهدف إلى تشجيع ودعم الشباب الطموح في عجمان وتعزيز دورهم الحيوي في التنمية الاقتصادية للإمارة، وتأكيدا لدورهم في تعزيز الاستدامة و دعم مسار التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

وأعرب أحمد خير البلوشي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة عن شكره للجهات الحكومية المشاركة في الندوة ، ،ما يعكس التزامهم و حرصهم على توفير الدعم اللازم لتمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتميز في مجتمع الأعمال.

كما أكد البلوشي أن مشاركة القطاع الخاص لاتقل أهمية عن مشاركة القطاع الحكومي، فقصص نجاحهم الملهمة هي إلهامٌ للشباب للبدء بخوض تجربة ريادة الأعمال و تحويل مشاريعهم إلى مشاريع مستدامة وصديقةٌ للبية. منوهاً أن الندوة تُعد فرصةً مهمة لتحفيز روح المبادرة لدى الشباب وتمكينهم ليصبحوا عناصر فعالة في بناء مستقبلٍ مستدام وواعد لإمارة عجمان.

