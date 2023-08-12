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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. قرار عاجل يخص إمارة أبوظبي

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قرارا بسان السياحة لدي الإمارة ، حيث أبلغت مديري المنشآت الفندقية والسياحية بقرار المجلس التنفيذي تعديل الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية، من خلال تعديل الرسوم السياحية ورسوم البلدية. 

ونص القرار علي تخفيض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، على أن يستمر رسم البلدية 4% من قيمة الفاتورة، مع إلغاء رسم البلدية للغرفة البالغ 15 درهماً لليلة، وإلغاء الرسم السياحي 6% ورسم البلدية 4% المطبق على المطاعم الفندقية.

ومن المقرر ان يبدأ تطبيق التعديل على الرسوم الحكومية من الأول من سبتمبر 2023. 

ودعت الدائرة في تعميم، المنشآت الفندقية إلى الالتزام بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول خمسة أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها أو سدادها عن الفترات السابقة.

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