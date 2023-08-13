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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 ملايين مشاهدة لأغنية محمد منير وميريام فارس "الساحل الشمالي"

محمد منير وميريام
محمد منير وميريام فارس

حققت أغنية محمد منير وميريام فارس الجديدة “الساحل الشمالي”، حوالي 4 مليون مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع يوتيوب. 

أغنية الساحل الشمالي التي يتعاون فيها الكينج محمد منير مع ميريام فارس لأول مرة من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها. 

وأحيا محمد منير منذ أيام حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالمشاركة مع حميد الشاعري،   بحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور، وعرض على ‏شاشة قناة ON .

 

 

 

شارك الشاعري حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.
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ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".
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وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وابدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏والتى تعد من أجمل أماكن العالم.‏

محمد منير الساحل الشمالي العلمين الجديدة الكينج محمد منير حميد الشاعرى

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