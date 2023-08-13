كفر الشيخ .. رفع كميات كبيرة من القمامة خلال حملات نظافة بقري بيلا

شنت الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع القرى التابعة لها، استمرارًا لجهود الوحدات المحلية في أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة الدورية.

أوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم عمل حملة نظافة مكبرة، ضمن أعمال نظافة وتجميل القرى التابعة للوحدة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة كميات كبيرة من القمامة المتراكمة والمخلفات والأتربة من الشوارع الفرعية والعمومية بالقرى، ومسح وتمهيد عدد من الطرق، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوى والأمراض.

وأكد رئيس المدينة، أن العمل مستمر لحملات رفع كفاءة النظافة العامة بكافة القري التابعة لمركز بيلا، بجانب استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بشوارع المدينة، ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، للحد من انتشار القمامة والمخلفات، والعمل على الحفاظ على الظهر العام للشوارع.