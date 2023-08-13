ابنة غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

حرصت روتانا القزاز على مشاركة متابعيها، أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت ابنة غادة عبد الرازق بإطلالة صيفية ساحرة، حيث ارتدت بادى شبيكة مكشوف، واختارت ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعما، أبرز جمال ملامحها.

وتتميز روتانا القزاز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.