أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

رد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، على سخرية الإعلامي السعودي، وليد الفراج من الدوري المصري.

وقال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصر تكن كل حب واحترام للدولة السعودية والملك سلمان وولي العهد".

وأضاف: "الرد على أي شخص يقول أي كلام مثل الذي قيل نعطيه أكبر من حجمه"، لافتا: "الإعلامي السعودي حابب يعمل فتنة بين الأشقاء المصريين والسعوديين".



وأكد: "ديربي الأهلي والزمالك وأي ديربي آخر في الوطن العربي"، مضيفا: "وليد فراج يريد إرضاء المسؤولين عن كرة القدم السعودية، لكن هناك شعبية كبيرة للأهلي والزمالك في الوطن العربي".

