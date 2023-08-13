جومانا مراد تسحر العيون بالأبيض المثير

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

وبدت جومانا مراد بإطلالة جذابة، وارتدت فستان مجسم طويل، تنتمي لقصة الـv، مصمم من قماش ناعم باللون الأبيض المطرز عكس الفستان قوامها الممشوق.

آخر أعمال جومانة مراد السينمائية

يذكر أن شاركت جومانة مراد قي فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

آخر أعمال جومانة مراد في الدراما

شاركت جومانة مراد في مسلسل "عملة نادرة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.