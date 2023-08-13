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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنوثة راقية.. روان بن حسين تبهر العيون بفستان ساحر

روان بن حسين
روان بن حسين

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وبدت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان  طويلًا بأكمام طويلة أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

من هي روان بن حسين

روان بن حسين هي الفاشينيستا وسيدة الجاذبية والأعمال والموضة والجمال وعارضة الأزياء أردنية كويتية الجنسية،مسلمة الديانة، ولدت بتاريخ الثلاثين من ديسمبر عام 1996، تعمل في العديد من الأعمال المرتبطة بالموضة والجمال والأزياء، فوق أنها ناشطة بقوة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما انستقرام روان بن حسين، وسناب شات روان بن الحسين، وغيرها من التطبيقات التي تقوم بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مع معجبيها وأصدقائها.

أعمال روان بن حسين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدرب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسهاوموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.

وعُرض مؤخرًا للنجمة الكويتية روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:"جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٣_١٥١٢١٩

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