أخبار التوك شو..أحمد موسى عن فشل محاولة اغتياله: حماية من ربنا.. ومفاجآت في نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى عن فشل محاولة اغتياله: حماية من ربنا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم القبض على تنظيم إرهابي قام بحرق قطارات، وكان يستهدف اغتيال شخصيات عامة، وكنت أنا من المستهدفين.

مفاجآت بالجملة في كليات الطب والهندسة.. إعلان تنسيق المرحلة الأولي للجامعات غدا

قال زكي السعدني، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إنه سيتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لعام 2023 غد الأثنين.

خلي بالك.. أعراض جديدة تظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا طويلة الأجل



قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن داء القلب الزراقي هي إحدى المضاعفات النادرة التي تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا طويلة الأجل، وتحدث نتيجة إصابة الجهاز العصبي، وإصابة الجهاز العصبي اللاإرادي على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى إجهاد زائد، وقد تؤدي إلى القدم الزرقاء.

تسع لـ 3500 سرير والعلاج بالمجان.. تفاصيل مدينة عين شمس الطبية

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الريس السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس.

في هذا التوقيت.. افتتاح معارض أهلا مدارس لبيع الأدوات المكتبية بسعر المصنع

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، مفاجأة لأهالي لطلاب المدارس وذويهم، معلنا عن افتتاح معارض أهلا مدارس بداية من سبتمبر في كافة المحافظات.

كامل الوزير: هنعمل مصانع للدولار زي ما طلب الرئيس السيسي

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن مصر لن تستورد أي عربات للسكك الحديدية لتوفير المال ، موضحا أنه سيتم فتح منازل للعمالة المصرية لإنتاج وتصدير المنتجات الفائضة.

تاج الدين : الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس تعالج مجانا



وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إن مدينة عين شمس الطيبة تتسع ال 3500 وتخدم المجتمع كله.

أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

وقال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصر تكن كل حب واحترام للدولة السعودية والملك سلمان وولي العهد".