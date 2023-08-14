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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول بطولة لآدم الشرقاوي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم 5 جولات

بوستر فيلم 5 جولات
بوستر فيلم 5 جولات

يقام مساء اليوم الإثنين العرض الأول لفيلم 5 جولات والذى يقوم ببطولته أدم الشرقاوي فى أول بطولة سينمائية له، بجانب ماجد المصري وداليا شوقي ونور النبوي والراحل مصطفى درويش.

تفاصيل فيلم 5 جولات 

ويعتبر فيلم 5 جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

أخر فيلم للراحل مصطفى درويش

ويشهد فيلم 5 جولات  أخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش، والذى قام بتصوير مشاهده فى هذا الفيلم قبل وفاته بأيام قليلة، حيث انتهى مصطفى درويش من تصوير دوره فى هذا الفيلم شهر إبريل الماضي، قبل وفاته التى وقعت فى الأول من مايو.

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم خمس جولات  للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

الأغنية الدعائية لفيلم 5 جولات 

وطرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، وذلك بعد إعلان موعد عرضه 16 أغسطس الجاري. 

‎ظهر في الكليب لأول مرة الثنائي الشهير في عالم الراب ومزيكا الدريل "حسين وفليكس"، حيث يقودون الأغنية الدعائية لفيلم خمس جولات، تماشيًا مع فكرة الفيلم حيث يمثل البطولة الأولى لأبطال العمل وهما آدم شرقاوي ونور النبوي تحت مظلة النجم الكبير ماجد المصري، والفنانة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي،  ومطرب الراب أرسينك، حيث يحرص القائمون على هذا العمل  مخاطبة جميع الشباب بمختلف الثقافة والفنون التي يحبونها، وكان من ضمتها رياضة MMA، والراب باتلز.

فيلم 5 جولات ادم الشرقاوى ماجد المصري داليا شوقي نور النبوي الراحل مصطفى درويش

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