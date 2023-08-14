بعد حفل العلمين.. كارول سماحة تحي حفلها الأول فى مالمو بالسويد| شاهد

أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلها الأول فى مهرجان مالمو بالسويد وسط حضور الالاف من جمهور الجالية العربية هناك.



وقدمت كارول سماحة خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لكارول بعد حفلها الضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى، حيث أحيت حفلها على مسرح العلمين يوم الخميس الماضي.



قالت الفنانة كارول سماحة، إنها منبهرة بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة، إذ أنها تزوجت في مصر منذ 10 سنوات، وشهدت تطور كبير في كل المجالات، لافتة إلى أن مدينة العلمين تطور هائل ومختلف، "مدينة العلمين فيها عظمة في العمارات وطريقة البناء، والمكان نفسه، وجمال البحر، شيء كتير حلو".

كارول سماحة تكشف عن أعمالها الغنائية القادمة

وأضاف "سماحة"، خلال لقاء على هامش مهرجان العلمين، عبر فضائية "أون"، أنها سعيدة بالنجاح الكبير لمهرجان العلمين، وسعيدة بالمشاركة في النسخة الأولى من مهرجان العلمين، موضحة أنها تجهز عدد من الأغاني القديمة والجديدة في حفلتها بمهرجان العلمين، "مجهزة حاجات قديمة، وحاجات جديدة، والنهاردة هتكون ليلة كبيرة على المسرح".

كارول سماحة

كارول سماحة

كارول سماحة

كارول سماحة

كارول سماحة

وتابعت كارول سماحة، أن مهرجان العلمين مهم جدا للسياحة المصرية، ويساعد بشكل كبير في معرفة السائحين بجمال مصر وغيرها، لافتة إلى أن مصر دولة كبيرة، وعلى الرغم من أنها جزء منها مصري باعتبارها حاصلة على الجنسية ألا أنها مازال هناك مناطق تستكشفها كل يوم، مهرجان العلمين له صدى واسع في كل البلدان، “انا نصي مصرية، ولسه كل يوم بستكشف جديد في مصر”.

وواصلت: "أنا بعشق الناس وبعشق المسرح، بحس أن المسرح هو بيتي، وكل واحد عنده متعة مختلفة، أنا بحب المسرح، وبحب الناس تغني وتردد معايا الأغاني، مع الرقص وغيره".

أحدث أعمال كارول سماحة

وكشفت عن أنها تجهز أعمال جديدة تحت اسم "سنجل مصري" سيتم طرحها بعد الصيف، إذ أنها تأخرت في طرح هذا الألبوم بسبب رغبتها في اختيار الأغاني المناسبة، وستكون مفاجأة بالنسبة للجماهير، "عندي وقت كبير مع الأمومة أني أكتب الأغاني، وحياتي بعد الأمومة أصبحت أعمق، وفيها سلام أكبر، وأصبحت قادرة أعمل توازن بين الأمومة وبين الفن".