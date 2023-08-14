تكلفة السماعة 40 ألف جنيه.. عم مصطفي يستغيث لمساعدة أولاده الصم|فيديو

يعيش عم مصطفي منصور من محافظة الشرقية مأساة حقيقية،ويحتاج للتعاطف والتعاون من كافة الجهات لتخفيف العبء الذي يحمله علي عاتقه، حيث له 3 أبناء جميعهم من الصم.

يحتاج أبناء عم مصطفي إجراء زراعة قوقعة في الأذن والتي تحتاج لتغير قطع الغيار بمبالغ طائلة، الواحدة تصل تكلفتها مايقرب من 40 آلف جنيه، وحسب نوعيه وأعطال الجهاز ويتم تغير قطع الغيار على فترات متباينة.

ويطالب عم مصطفي أهل الخير والجهات الرسمية بالنظر له بعين الرحمة ليعيش مع أولاده حياة كريمة، ويواصلوا مسيرتهم التعليمية بمدارس الدمج، فأكبر أبنائه في المرحلة الإعدادية والباقي في الابتدائية.

وأضاف: “ أعيش في منزل بدون سقف وتم اختيار منزلي من قبل جمعية خيرية، ولم يتم استكماله ووقع سقف البيت المفروش بالخوص والقش".

ويحتاج أولاده لجلسات التخاطب، وكل طفل يحتاج في الجلسه الواحده مابين 50 الي 100 جنيه ومرتبه لا يكفي إطلاقا، فهو يعمل كاتبا في الأزهر.

أشار بأنه يبحث دائما عن الجمعيات الخيرية لمساعدته في الحصول على الأجهزة والبطاريات لجهاز القوقعة، وهناك جمعية تستجيب وآخرى ليس لديها الإمكانيات.

واختتم :" أطالب وزيرة التضامن برعايه أولادي وعمل سقف لمنزلي حتي اعيش أمن ودون الإحساس بالعوز والاحتياج".