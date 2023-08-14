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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عميد المعهد العالي للنقد الفني توضح شروط الالتحاق وتفاصيل الحصول على الدكتوراة

الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى عميدة المعهد العالى للنقد الفني

وضحت الدكتورة رانيا يحيي، عميد المعهد العالى للنقد الفني وعضوة المجلس القومي للمرأة أن المعهد العالي للنقد الفني أحد معاهد أكاديمية الفنون العريقة وهو  معهد دراسات عليا به قسمين قسم النقد الفني يقبل شهادات الخريجين من المعاهد والكليات الفنيه في المجالات الفنيه المختلفه ويقبل في قسم التذوق الفني  الكليات غير الفنيه مثل الهندسه الطب البيطري الأسنان والحقوق و التجارة ويحصل دارسيها على دبلومة منتهيه بعد عامين.
 

وأضافت يحيى ل"صدى البلد " أن قسم النقد الفني  يقبل ان يحصل الدارس بعد  االدبلومة العامين شرط الحصول على تقدير جيد  تسجيل الماجستير والدكتوراه.

ولفتت عميد معهد النقد الفني  أن  قسم التذوق يلتحق به أيضا  من يحصل على تقدير أقل من جيد من الكليات الفنيه .
 

وأشارت إلى وجود في المعهد كوكبه من الاساتذة الذين لهم باع كبير تخصصاتهم وفي مجالاتهم المختلفه ويضم  المعهد كوكبة رائعه من الأساتذة ومن الدارسين .

وأكدت على أن المعهد على مدار تاريخه أثري الحياة  الفنيه والثقافيه والنقديه بالعديد والعديد من الرموز المهمة في مجتمعنا ومن أهم أساتذة المعهد وزيرة الثقافة الحالية ودكتور شاكر  عبد الحميد الله يرحمه والدكتورة درية شرف الدين وهم وزراء من خريجى المعهد كما أن هناك قامات تخرجت منه مثل  دكتور سامح مهران رئيس اكاديميه الفنون السابق،  وأيضا  الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والدكتور عمرو الليثي والدكتورة هالة أبو علم وغيرهم الكثير.

 

جدير بالذكر أن المعهد العالى للنقد الفنى يختص بكل ما يتعلق بدراسة نقد الفنون ، وذلك فى إطار رسالة الآكاديمية ودورها فى سبيل خدمة المجتمع والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الانسانية والاتجاه بنقد الفنون اتجاها قوميا يرعى قيم الثقافة والحضارة للبلاد ويعكس هويتها ويؤصل القيم الإنسانية القومية الحضارية .

ويعمل المعهد على إعداد المتخصصين في مجالات النقد الفنى باختلاف تخصصاته وعلى توثيق الروابط النقدية والفنية والثقافية مع المؤسسات المشتغلة بالنقد  والفكر الثقافى على الصعيدين القومى والعالمى.
 

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