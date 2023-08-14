طريقة عمل الدجاج المشوي في الكيس الحراري

إذا كنتي من محبي الاكلات السهلة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الدجاج في الكيس الحراري

المقادير.



فراخ دجاجة مقطعة نصفين أو اوراك أو صدور علي حسب الرغبة

٣ حبات طماطم

١ بصلة كبيرة مبشورة

نصف كوب ماء

-نصف كوب زيت

خل - عصير ليمون

٢ ملعقة كبيرة صلصه طماطم

ملعقة كبيرة توم مفروم

نصف قرن فلفل حامي

نصف قرن فلفل بارد

ملح - فلفل

كمون - كزبره

بابريكا - جوزه الطيب

ملعقة صغيرة عسل ابيض او اسود او سكر

الطريقة

يتم تقطيع البصل و الطماطم و توضع في الكبة او الخلاط الكهربائي الماء و الزيت و الخل و الفلفل الاحمر و البارد والصلصة البهارات و نخلطهم جيدا تذوق التتبيلة لمعرفة مقدار الملح المظبوط

قومي بعمل فتحات في قطع الدجاج وتبليها بالتتبيله السائلة و يفضل أن تترك لمدة ساعة او اكثر انتشرت التتبيلة

التسوية:

يمكن التسوية بأكثر من طريقة

١- توضع قطع الدجاج علي شبكة مدهونة زيت و يوضع تحتها صينية مدهونة ماء و تدخل الفرن علي حرارة عالية حتي تمام التسوية

٢-يمكن وضع الدجاج مع التتبيلة في كيس حراري و توضع داخل صينية في الفرن لا تنسي عمل ثقوب في الكيس الحراري من الأعلي

٣- يمكن وضع قطع الدجاج مع التتبيلة في صينية و احكام الغطاء عليه و توضع علي نار البوتاجاز مباشرة حتي تغلي مع ثم نهدئ النار و نتركها تنضج و يمكن وضعها تحت الشواية لتأخذ لون الشوي

٤- توضع قطع الدجاج مع التتبيلة في صينية و أحكام الغطاء و توضع في فرن علي حرارة متوسطة ثم يتم و ضعها تحت الشواية بعد ان تنضج و بالهنا و الشفا