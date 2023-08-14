ارتفاع أسعار الأرز عالميا ليسجل 510 دولارات للطن.. تفاصيل

نمت أسعار الأرز كسر 5% لنحو 510 دولارات للطن في مايو مقابل 501 دولار في أبريل، وبنسبة 15.8% على أساس سنوي، وكذلك أسعار الأرز كسر 25% لنحو 495 دولار للطن في مقابل 490 دولار خلال أبريل، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 12.5%.

وأضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن أسعار السلع العالمية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ارتفعت أسعار الأرز كسر 100% لنحو 492 دولار للطن في مقابل 483 دولارا للطن، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 16.2%.

وسجلت أسعار الأرز غير المقشور ارتفاعا خلال يونيو لتبلغ 396.26 دولار للطن خلال يونيو الماضي في مقابل 385.5 دولار خلال مايو، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 8.9%.