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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس مركز سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الفرق بين مستكة الأكل ، ومستكة البخور ، واللبان الدكر 

وقالت شيرين " جاءني سؤال عن الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور  ، لكن أنا حبيت اضيف عليهم اللبان الدكر لأن غش المستكة بلبان الدكر شيء للأسف شائع وبيتغش بيه ناس كتير ...

★ مستكة الأكل ومستكة البخور :

هو فرق جودة وسعر والفرق كبير جدااااا بينهما ، مستكة  الأكل عدة أنواع أفضلهم وأشهرهم وهو النوع الأصلي المستكة اليوناني تتميز بحبيباتها شبه المستديرة وأحجامها المتقاربة ولونها الأصفر الذهبي وهي شبه شفافة أو شفافة  ، فوائدها كتير لكن بنحذر الناس الي عندها حساسية من بعض أنواع المكسرات زي الفستق والكاچو من استهلاكها لأن المستكة تأتي من شجرة هي نوع من أنواع الفستقيات .

 النوع ده بيتباع بالجرام في علب صغيرة الحجم وسعره غالي جدا قد يتجاوز ال 3 جرام فقط مبلغ 80 جنيها.

المستكة الصيني وهي أقل جدا في الجودة والسعر ، سعرها اقل من ربع ثمن اليوناني وسائر الأنواع الأخرى والمفروض إن بيتم استيرادها للاستعمال الأكثر في البخور  . بتتباع بالوزن عند العطار ... لونها بيكون ابيض معتم عن النوع اليوناني الشفاف .

للأسف انا شفت شركات كبيرة بتبيع المستكة الصيني في علب بالجرام وبسعر مبالغ فيه جدا يقترب من سعر اليوناني .

 الفرق بين المستكة واللبان الدكر :

_ اللبان الدكر لونه معتم تماما  
_ اللبان الدكر أحجامه متفاوتة بشكل كبير منها الصغير والكبير جدا .
_ اللبان الدكر أشكاله غير منتظمة شبه مستدير او مستطيل أو غير منتظم الشكل .
_ رائحة المستكة مميزة ، ورائحة لبان الدكر تشبه الخشب 
_ طعم المستكة حلو ، وطعم لبان الدكر مر
_ عند طحن المستكة تتحول لبودرة ، لكن عند طحن لبان الدكر يتجمع بشكل شبه صمغي .

 

اللبان الذكر سلامة الغذاء لبان الذكر الفرق بين المستكة واللبان الذكر

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