طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس مركز سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الفرق بين مستكة الأكل ، ومستكة البخور ، واللبان الدكر

وقالت شيرين " جاءني سؤال عن الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور ، لكن أنا حبيت اضيف عليهم اللبان الدكر لأن غش المستكة بلبان الدكر شيء للأسف شائع وبيتغش بيه ناس كتير ...

★ مستكة الأكل ومستكة البخور :

هو فرق جودة وسعر والفرق كبير جدااااا بينهما ، مستكة الأكل عدة أنواع أفضلهم وأشهرهم وهو النوع الأصلي المستكة اليوناني تتميز بحبيباتها شبه المستديرة وأحجامها المتقاربة ولونها الأصفر الذهبي وهي شبه شفافة أو شفافة ، فوائدها كتير لكن بنحذر الناس الي عندها حساسية من بعض أنواع المكسرات زي الفستق والكاچو من استهلاكها لأن المستكة تأتي من شجرة هي نوع من أنواع الفستقيات .

النوع ده بيتباع بالجرام في علب صغيرة الحجم وسعره غالي جدا قد يتجاوز ال 3 جرام فقط مبلغ 80 جنيها.

المستكة الصيني وهي أقل جدا في الجودة والسعر ، سعرها اقل من ربع ثمن اليوناني وسائر الأنواع الأخرى والمفروض إن بيتم استيرادها للاستعمال الأكثر في البخور . بتتباع بالوزن عند العطار ... لونها بيكون ابيض معتم عن النوع اليوناني الشفاف .

للأسف انا شفت شركات كبيرة بتبيع المستكة الصيني في علب بالجرام وبسعر مبالغ فيه جدا يقترب من سعر اليوناني .

الفرق بين المستكة واللبان الدكر :

_ اللبان الدكر لونه معتم تماما

_ اللبان الدكر أحجامه متفاوتة بشكل كبير منها الصغير والكبير جدا .

_ اللبان الدكر أشكاله غير منتظمة شبه مستدير او مستطيل أو غير منتظم الشكل .

_ رائحة المستكة مميزة ، ورائحة لبان الدكر تشبه الخشب

_ طعم المستكة حلو ، وطعم لبان الدكر مر

_ عند طحن المستكة تتحول لبودرة ، لكن عند طحن لبان الدكر يتجمع بشكل شبه صمغي .