طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس مركز سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الفرق بين مستكة الأكل ، ومستكة البخور ، واللبان الدكر
وقالت شيرين " جاءني سؤال عن الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور ، لكن أنا حبيت اضيف عليهم اللبان الدكر لأن غش المستكة بلبان الدكر شيء للأسف شائع وبيتغش بيه ناس كتير ...
★ مستكة الأكل ومستكة البخور :
هو فرق جودة وسعر والفرق كبير جدااااا بينهما ، مستكة الأكل عدة أنواع أفضلهم وأشهرهم وهو النوع الأصلي المستكة اليوناني تتميز بحبيباتها شبه المستديرة وأحجامها المتقاربة ولونها الأصفر الذهبي وهي شبه شفافة أو شفافة ، فوائدها كتير لكن بنحذر الناس الي عندها حساسية من بعض أنواع المكسرات زي الفستق والكاچو من استهلاكها لأن المستكة تأتي من شجرة هي نوع من أنواع الفستقيات .
النوع ده بيتباع بالجرام في علب صغيرة الحجم وسعره غالي جدا قد يتجاوز ال 3 جرام فقط مبلغ 80 جنيها.
المستكة الصيني وهي أقل جدا في الجودة والسعر ، سعرها اقل من ربع ثمن اليوناني وسائر الأنواع الأخرى والمفروض إن بيتم استيرادها للاستعمال الأكثر في البخور . بتتباع بالوزن عند العطار ... لونها بيكون ابيض معتم عن النوع اليوناني الشفاف .
للأسف انا شفت شركات كبيرة بتبيع المستكة الصيني في علب بالجرام وبسعر مبالغ فيه جدا يقترب من سعر اليوناني .
الفرق بين المستكة واللبان الدكر :
_ اللبان الدكر لونه معتم تماما
_ اللبان الدكر أحجامه متفاوتة بشكل كبير منها الصغير والكبير جدا .
_ اللبان الدكر أشكاله غير منتظمة شبه مستدير او مستطيل أو غير منتظم الشكل .
_ رائحة المستكة مميزة ، ورائحة لبان الدكر تشبه الخشب
_ طعم المستكة حلو ، وطعم لبان الدكر مر
_ عند طحن المستكة تتحول لبودرة ، لكن عند طحن لبان الدكر يتجمع بشكل شبه صمغي .