اتعلمت منها الالتزام.. ابنة شويكار تحيي ذكرى وفاة والدتها .. فيديو

قالت منة الجواهرجي ، ابنة الفنانة الراحلة شويكار ، تعليقا على ذكرى وفاتها ، إنها تحيي هذه الذكرى بزيارة المقابر ، مشيرة إلى حبها لكافة أعمال والدتها .

وتابعت منة الجواهرجي ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن جميع اعمال الراحلة " شويكار اتسمت بالجمال والاحترام ، متابعة :" اكتر اعمالها اللي بحبها " انا فين وانتي فين " .

وتابعت :" بحب في افلامها " شنبو في المصيدة " ، لافتة إلى انها حضرت معاها تصوير الفيلم ، وشخصيتها في الاستديو طبيعية جدا .

واردفت :" الراحلة شويكار كانت متواضعة ومحبوبة وحنينة ، وكانت بتحب بناتي جدا .

وأكملت :" اتعلمت من والدتي الالتزام ، والمواعيد المحترمة ، وكانت دايما تصطحبني للأوبرا ، والباليه .

https://fb.watch/mpyw5yBMs4/?mibextid=UVffzb