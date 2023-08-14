إصابة فرد أمن بمعهد خدمة إجتماعية إثر تعدي من آخرين بالشرقية

أصيب فرد أمن بمعهد خدمة إجتماعية بكسر بالساعد الأيمن إثر تعدي أخرين عليه بمعهد الخدمة الإجتماعية بكفر صقر وتم نقل المصاب الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر يفيد إستقبال "محمد ا م" 52 سنة مقيم حي النصر فرد أمن بمعهد خدمة اجتماعية مصابا بكسر بالساعد الايمن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر تعدي أخرين عليه بمعهد الخدمة الإجتماعية بكفر صقر وتم نقل المصاب الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.