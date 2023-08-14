تشيلسي يهزم ليفربول في صفقة كايسيدو ويحدد موعد الكشف الطبي للاعب

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، صفقة مويسيس كايسيدو من برايتون ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسمت صفقة انتقال مويسيس كايسيدو من برايتون إلى تشيلسي، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، وستصبح رسوم الانتقال قياسية في إنجلترا".



وتابع: "حسمت الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 133.3 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع".

وأضاف: "حدد تشيلسي موعد الكشف الطبي لكايسيدو، وسيوقع اللاعب على عقد حتى يونيو 2031 مع خيار التمديد حتى عام 2032".

يشار إلى أن هذه الصفقة ستكون الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ستخطى الرقم الخاص باللاعب الأرجنتيني إينزو فرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي قادما من بنفيكا البرتغالي، في يناير الماضي، ب 121 مليون يورو.



كان ليفربول يصارع تشيلسي على انجاز الصفقة، قبل ان يفضل اللاعب الانتقال إلى البلوز.