انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

اعراض التسمم لايعرفها الكثير وقد بتجاهلها البعض ويظن انه برد ولكن التسمم الغذائي هو مرض يسببه تناول طعام ملوث في معظم حالات التسمم الغذائي يكون الطعام ملوثا بالبكتيريا ،

مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية أو فيروس مثل

نوروفيروس.

العلامات والأعراض

تبدأ أعراض التسمم الغذائي عادة في غضون يوم إلى يومين من تناول الطعام الملوث ، على الرغم من أنها قد تبدأ في أي وقت بين بضع ساعات وعدة أسابيع بعد ذلك.

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

الشعور بالغثيان.

قيء

إسهال الذي قد يحتوي على دم أو مخاط

تقلصات بالمعدة وآلام بالبطن

قلة الطاقة وضعف

فقدان الشهية

إرتفاع في درجة الحرارة (حمى).

وجع بالعضلات

قشعريرة

إذا واجهت أيًا من العلامات أو الأعراض التالية ، فاطلب العناية الطبية.

نوبات متكررة من التقيؤ

- قيء أو براز مصحوب بالدماء

-إسهال لأكثر من ثلاثة أيام

- ألم شديد أو تقلصات شديدة في البطن

-درجة حرارة الفم أعلى من 38.6 درجة مئوية

-علامات أو أعراض الجفاف - العطش الشديد ، جفاف الفم ، قلة التبول أو انعدامه ، ضعف شديد ، دوار ، أو دوار.

-أعراض عصبية مثل تشوش الرؤية وضعف العضلات وخز في الذراعين



اعراض التسمم الغذائي

أعراض التسمم الغذائي تختلف بشكل من شخص لاخر ويمكن أن تظهر الأعراض في غضون ساعات إلى عدة أيام بعد تناول الطعام الملوث، ومن أشهر الأعراض التي قد تظهر عند الإصابة بالتسمم الغذائي: الغثيان والقيء - الإسهال - آلام البطن والمغص - الحمى والصداع - الدوخة والصعوبة في التركيز - الإرهاق والضعف العام في الجسم - فقدان الشهية والشعور بالغثيان عند رؤية الطعام

يمكن الحرص على تجنب التسمم الغذائي عن طريق اتباع التدابير الوقائية، مثل تجنب تناول الأطعمة الفاسدة خاصة في فصل الصيف، وتجنب تناول اللحوم والدواجن النيئة أو غير المطهوة بالشكل الصحيح، والحرص على تنظيف الأطعمة جيداً قبل تناولها.



اعراض التسمم عند الاطفال

التسمم الغذائي عند الاطفال تظهر أعراضه عند الأطفال في غضون 2-48 ساعة من بعد تناول الطعام الملوث، وتستمر لمدة يوم أو يومين، او أكثر

الإعراض

القيء.

الإسهال.

تشنجات أو ألم في البطن.

الغثيان.

الحمى.

القشعريرة.

الصداع.





اعراض التسمم في الدم

اعراض التسمم في الدم مختلف عن التسمم الغذائي

تعرف إيه عن التسمم الدموي

يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا المسببة للعدوى إلى مجرى الدم بسبب تلوث أو التهاب في أحد أجهزة الجسم وتحدث بشكل شائع في الرئتين والبطن والمسالك البولية.

وأعراضها بتكون :-

قشعريرة.

حمى معتدلة أو عالية.

ضعف في الجسم.

تنفس سريع.

زيادة معدل ضربات القلب أو الخفقان.

شحوب الجلد وخاصة في الوجه.

بقع حمراء على الجلد قد تنمو بشكل أكبر وتبدو ككدمة أرجوانية كبيرة.

هبوط حاد في ضغط الدم وصعوبة بالتنفس.

تسمم الدم يمكن أن يؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية و الصدمة تسممية، إذا لم يتم علاج الحالة على الفور.





اعراض التسمم بالمبيد الحشري

اعراض التسمم بالمبيد الحشري قد لايعرفه الكثير حيث ان اي مبيد حشري برائحة أو بدون رائحة هو ماده سامه لها مشاكلها عند التعرض لها المبيد الحشري عديم الرائحه أكثر ضرر لأنك ممكن تتعرض له بكميه كبيره وانت لاتشعر

ولكن سيحدث لك الدوخه و الصداع الام المعده الترجيع تهيج العين

المصادر webmed _ health eat