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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. كيبا يعوض غياب كورتوا في حراسة مرمى ريال مدريد

كيبا
كيبا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، على سبيل الإعارة.

يشار إلى  أن  البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهى موسمه.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى 30 يونيو 2024".

وتابع: "خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023".

وأضاف: "كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012".

وأتم: "سيقام حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي".

ريال مدريد كيبا تشيلسي كورتوا كيبا أريزابالاجا

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