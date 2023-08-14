الرعاية الصحية: هدفنا الاستثمار في العنصر البشري وبرامجنا التدريبية قوية .. فيديو

قال الدكتور محمد العقاد ، رئيس الهيئة الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، تعليقا على اطلاق تدريب الأطباء على " القصور الكلوي المزمن " ، إن حلم كل مواطن مصري هو الحصول على صحة جيدة ، والهدف الرئيسي للرعاية الصحية هو الاستثمار في العنصر البشري في ظل تطور البنية التحتية .

وتابع مدير الرعاية الصحية ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " اكسترا نيوز " ، أن دائما الرعاية الصحية اجرت عددا كبيرا من برامج التدريب للأطباء في كل المجالات ، ومنها المهارات التقنية ، ومهارات التعامل مع الأخر .

وأردف ، أن مبادرات التدريب قوية ، وتدرب الاطباء على كافة الخطوات من أولها لآخرها بحب وإنجاز ، وليس على طريقة الآلات .

وأشار ، إلى أن برنامج الرعاية الأولية يساهم في سرعة تحويل المريض لمراكز الكلى قبل وصول حالته للفشل الكلوي ، والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة .