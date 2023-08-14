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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين هاربين من تنفيذ أحكام 177 سنة سجنا

الشرطة
الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – المنوفية) من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس (84) سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات".

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (93) سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد - مبانى" وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص المحكوم عليهم هاربين من تنفيذ احكام حكم حبس شرطة قويسنا عليهم الهاربين

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