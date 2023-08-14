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رئيس التحرير
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أخبار البلد

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود التابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والذى يستمر تنفيذه لعدة أيام ، ويأتى فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع وعرض التقارير والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

هيئة الإمداد والتموين

وألقى اللواء أح هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لهيئة الإمداد والتموين وكافة إداراتها التخصصية بما يمكنها من تنفيذ ما تكلف به من مهام ، مؤكداً حرص رجال الهيئة على الحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والجاهزية الفنية والإدارية العالية.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، مشيدًا بالأداء الراقى لرجال إدارة الوقود خلال مراحل تنفيذ المشروع، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتكون قادرة على إنجاز كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدداً من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء تنفيذ المشروع.

حضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود
رئيس الأركان إدارة الوقود الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة هيئة الإمداد والتموين القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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