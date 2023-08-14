الرياضية السعودية: نيمار لاعبا رسميا في الهلال لمدة موسمين

اقترب نادي الهلال السعودي، من إعلان التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت صحيفة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “رسميا الهلال يتعاقد مع البرازيلي ‎نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جرمان الفرنسي”.

وكانت اشارت تقارير صحفية مؤخرا أن نادي الهلال السعودي أنهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان بشأن ضم نيمار، حيث جهز ٢٠٠ مليون دولار لإتمام الصفقة.

وكان الهلال السعودي قد تعاقد مع كل من كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، و سافيت ومالكوم.

ويعمل نادي الهلال السعودي حاليا على ضم صفقة عالمية قوية مثل نيمار، بعد فشله بإقناع ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.