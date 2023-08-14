عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرياضية السعودية: نيمار لاعبا رسميا في الهلال لمدة موسمين

نيمار
نيمار

اقترب نادي الهلال السعودي، من إعلان التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت صحيفة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “رسميا الهلال يتعاقد مع البرازيلي ‎نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جرمان الفرنسي”.

وكانت اشارت تقارير صحفية مؤخرا أن نادي الهلال السعودي أنهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان بشأن ضم نيمار، حيث جهز ٢٠٠ مليون دولار لإتمام الصفقة.

وكان الهلال السعودي قد تعاقد مع كل من كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، و سافيت ومالكوم.

ويعمل نادي الهلال السعودي حاليا على ضم صفقة عالمية قوية مثل نيمار، بعد فشله بإقناع ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

الهلال السعودي الهلال نادي الهلال نيمار باريس سان جيرمان سان جيرمان البرازيلي نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة 2023

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

أنا وطليقي في الأوضة والأمن جابني | تطور مثير في قضية أم زياد

ترشيحاتنا

التعليم تتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر في التربية وتكنولوجيا المعلومات

هل يظهر متحور كورونا الجديد EG.5 فى مصر؟.. برلمانى يكشف طرق مواجهته

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

بعد انتشاره بـ 50 دولة| هل يظهر متحور كورونا الجديد «EG.5» بمصر؟!.. روشتة برلمانية للحكومة

استولى على 6 ملايين جنيه.. طبيب و9 آخرين ضحايا مستريح سوهاج| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

عندها 75 عاما.. نيللي في آخر ظهور لها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ