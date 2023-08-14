فنون سوهاج وموسيقى النيل تختتمان الأسبوع الرابع من ثقافتنا في إجازتنا بالإسكندرية

اختتمت فرقتا سوهاج للفنون الشعبية والنيل للموسيقي والغناء الشعبي، فعاليات الأسبوع الرابع من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي، وتستمر حتى آخر شهر أغسطس بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برنامج يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم التي قدمت باقة متنوعة من الفقرات الغنائية المستوحاة من البيئة والفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية كالمزمار والطبلة والصاجات والأرغول منها يا عين صلي ع النبي، ع الزراعية، نهل عالي، الغلة غلتنا، التحميلة، يا بلح زغلول، البدوي، ساخية يا بحرية، قبلي، مصر الحقيقة.

وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز باقة متنوعه من أجمل التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور التي تشتهر بها محافظة سوهاج ومنطقة الصعيد منها السوهاجية، الخلخال، الربابة، التحطيب، مع فاصل من الأغاني الشعبية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا وحشد كبير من جماهير الإسكندرية وضيوفها وسط تفاعلهم وإعجابهم بالفقرات الفنية المقدمة.