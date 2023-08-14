رسميًا.. عمر خضر نجم زد ينتقل إلى أستون فيلا في يوليو 2024

أعلن زد أف سي، عن انتقال نجم النادي الشاب عمر خضر إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًا في بداية يوليو 2024 مع بلوغه 18 عامًا، وذلك بعد قضاء اللاعب فترة معايشة لمدة شهر في مركز التدريب الخاص بأستون فيلا Bodymoor Heath.

والتقى عمر خضر خلال فترة المعايشة بالمدير الفني لأستون فيلا Unai Emery، ونجوم الفريق الأول، بالإضافة إلى أسطورة النادي أحمد المحمدي.

ونال عمر خضر إعجاب المدربين هناك لتميزه بمهارات فنية وبدنية عالية مما دفع إدارة النادي للتفاوض مع "زد إف سي" للموافقة على الاحتراف في صفوفه.

ويأتي ذلك في إطار خطة "زد إف سي" لإتاحة الفرصة للناشئين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية.

جاء احتراف "خضر" تطبيقًا للاتفاقية الشراكة الموقعة بين نادي زد إف سي وأستون فيلا في أبريل الماضي للاستفادة من خبرات النادي الإنجليزي الرياضية والإدارية، في تطوير مستوى المدربين واللاعبين بـ"زد إف سي"، وإتاحة الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي، والتي بدأت بقضاء 6 لاعبين فترة معايشة في صفوف أستون فيلا، ويستعد لاعبين آخرين للسفر خلال الفترة المقبلة.

وباحتراف عمر خضر صاحب الـ17 سنة، في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، يصبح أول لاعب من نادي زد يحترف في صفوف "أستون فيلا"، والدوري الإنجليزي، وثاني محترف من النادي في الدوريات الأوروبية بعد محمد هيثم الذي احترف في الدوري البرتغالي، وينتظر احتراف المزيد من اللاعبين من نادي زد خلال الفترة المقبلة.

ونجح نادي زد في ضم عمر خضر لصفوفه مطلع العام الماضي، ومنذ انضمامه حرص النادي على توفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير مستوى اللاعب، لإيمانه بموهبته، كما اختاره "زد إف سي" ضمن أول مجموعة من اللاعبين الذين سافروا لقضاء فترة معايشة في "أستون فيلا" لتنمية مهاراته الاحترافية.

ويقدم زد إف سي، تجربة متميزة لتطوير قطاع الناشئين في مصر من خلال شراكات متنوعة مع مؤسسات وأندية محلية وأجنبية لضمان إعداد اللاعبين الناشئين بشكل احترافي من كل الجوانب، آخرها الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، لتنظيم أول برنامج تدريبي في مصر لتطوير المهارات الحياتية لناشئي زد إف سي وإجادة اللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة.

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