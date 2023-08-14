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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصول جريفولز إيجيبت للتبرع بالبلازما على شهادة الجودة لأول مرة خارج أمريكا وأوروبا

القوات المسلحة
القوات المسلحة

قامت منظمة بروتينات البلازما العلاجية الدولية "PPTA" بزيارة 4 مراكز تبرع بالبلازما تابعة لشركة جريفولز إيجيبت بكل من "مدينة 6 أكتوبر ، المعادى ، كوبرى القبة ، مصر الجديدة" خلال الفترة من 16 - 19 / 7 / 2023 بغرض تقييم مدى إتباع المراكز لكافة المعايير الدولية وإشتراطات الجودة لهذه الصناعة.

وخلال زيارة ممثل المنظمة تم التحقق من إمتثال المراكز لمعايير المنظمة الدولية من خلال المراجعة الدقيقة لجميع مراحل التبرع شاملة الإجراءات المتعلقة بصحة المتبرع وجودة وسلامة البلازما المجمعة بغرض التصنيع الدوائى وتم إعتماد المراكز المذكورة من الجهة الدولية ومنحها شهادة برنامج جودة البلازما الدولى “IQP" التابع لجمعية بروتينات البلازما العلاجية الدولية "PPTA" .

ومن المخطط أن تحصل جميع المراكز التابعة للشركة على الإعتماد الدولى سعياً نحو إقامة أول منظومة متكاملة للتبرع بالبلازما من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما التى تساهم فى علاج الكثير من الأمراض وتعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر .

جريفولز إيجيبت

وصرح اللواء طبيب مجدى أمين مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما بأن منح الشهادة الدولية لمراكز التبرع بالبلازما التابعة للشركة يتفق مع رؤية القيادة السياسية بأن تصبح مصر رائدة فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما وتحسين خدمات الرعاية الصحية فى المنطقة .

وأشارت "أنيتا بريكمان" المدير التنفيذى لمنظمة بروتينات البلازما العلاجية الدولية "PPTA" بأن جمعية بروتينات البلازما الدولية فخورة بإنضمام مراكز التبرع بالبلازما التابعة لجريفولز إيجيبت إلى برنامج جودة البلازما الدولى وللمرة الأولى فى إفريقيا.

وقال "ريمون جريفولز" مدير شئون جريفولز الأسبانية بأن حصول جريفولز إيجيبت على شهادة الجودة العالمية تعد خطوة فارقة فى توطين صناعة الأدوية المشتقة من البلازما فى جمهورية مصر العربية والذى سينعكس على المنطقة بأثرها.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى المجالات الطبية والعلاجية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفقاً لتوقيع اتفاقية شراكة عام 2020 بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة جريفولز الأسبانية الرائدة لمجال مشتقات البلازما وفى خطوة هامة وفارقة فى المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

شركة جريفولز إيجيبت البلازما القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مشتقات البلازما

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