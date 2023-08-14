شعبة الدخان تقدم 3 اقتراحات لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. تعرف عليها

قدم إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات اقتراحا بثلاث حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية.



وقال إلامبابي فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد” إن أول هذه المقترحات هو إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".

وأضاف في تصريح ل “ صدى البلد” ، أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار خلال 4 أيام، في كلٍ من: البساتين، والمطرية، وباب البحر، والسيدة زينب، وعدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة طنطا بالغربية.

وتابع أن الاقتراح الثاني هو العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع (التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة)، بالإضافة الى ان يتم توزيعها على محطات البنزين والهايبرات ومنافذ توزيع القوات المسلحة الثابتة والمتحركة.

وقال إمبابي إن الاقتراح الثالث هو توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار.