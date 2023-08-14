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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة أمهرة.. هل تتلقى ميليشيات فانو الدعم من تيجراي ضد الجيش الإثيوبي؟

مقاتلي تيجراي
مقاتلي تيجراي

أصدرت الإداراة المؤقتة لإقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، بيانا بشأن المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، في إقليم أمهرة الواقع في شمال غرب البلاد.

ونفت الإدارة المؤقتة لتيجراي مزاعم "الجماعات المسلحة المتطرفة" وأنصارها داخل وخارج البلاد، بأن قوات تيجراي متورطة في الصراع العسكري المستمر في منطقة أمهرة بين الحكومة الفيدرالية وغير الحكومية وهي جماعة فانو المسلحة المحلية بالولاية.

وأكدت إدارة تيجراي المؤقتة في بيان صادر أمس الأحد، التزامها بدعم الحكومة الفيدرالية في حل أي قضايا غير ذات صلة أثارتها القوات في منطقة أمهرة والتي قد تعيق التنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام. وسلط البيان الضوء على أنه منذ توقيع الاتفاقية، تعاون شعب وحكومة تيجراي بشكل وثيق مع الحكومة الفيدرالية لتخفيف معاناة الشعب والوفاء الكامل بشروط اتفاقية بريتوريا، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" المحلية".

وفقا للبيان الأخير ، منذ توقيع الاتفاقية ، يتعاون شعب وحكومة تيغراي بشكل وثيق مع الحكومة الفيدرالية لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق شروط اتفاقية بريتوريا بالكامل.

وسلط البيان الضوء على فشل "العناصر المتطرفة" وحلفائها في تحقيق أهدافهم التخريبية ضد تيجراي بسبب توقيع اتفاقية بريتوريا، وأكد أن هؤلاء الأفراد والجماعات التي لم يذكرها بالاسم قد لجأوا إلى التورط الكاذب لقوات التيجراي. . 

وذكر البيان أن نيتهم تقديم الأعذار لهزيمتهم وتقويض السلام الذي تحقق من خلال اتفاق بريتوريا.

وأوضح البيان أن الحكومة الاتحادية لا تطلب أي دعم خاص من تيجراي أو أي جهة أخرى لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة في منطقة أمهرة. 

وجاء في البيان أن "الحكومة المؤقتة أدانت بشدة نشر المعلومات الكاذبة من قبل هذه القوات، لأنها لا تروج فقط لأجندة مناهضة للسلام، ولكنها تضر أيضا بالعلاقات السلمية التي ينبغي أن توجد بين المجتمعات".

وبحسب البيان ، فإن الشعب والإدارة المؤقتة لتيجراي ملتزمون بالحل السلمي للمشاكل وكرروا التزامهم بتعزيز علاقتهم الإيجابية مع الحكومة الفيدرالية لمواجهة حملة القوى المتطرفة وحلفائها ، المصممين على تقويض اتفاق بريتوريا.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية وقعت مع جبهة تحرير تيجراي الشعبية اتفاقية وقف الأعمال العدائية في بريتوريا بجنوب إفريقيا في 2 نوفمبر 2022، وتلاها "إعلان حول طرق تنفيذ اتفاقية بريتوريا"، الذي تم التوقيع عليه في نيروبي بكينيا في 12 نوفمبر. 

وأنهى اتفاق السلام الحرب التي استمرت عامين في منطقة تيجراي وأودت بحياة آلاف المدنيين، وينطوي اتفاق السلام على الانسحاب الكامل للقوات الإريترية وغير التابعة لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية من منطقة تيجراي على رأس نزع سلاح مقاتلي التيجراي المسلحين.

أزمة أمهرة تيجراي الجيش الإثيوبي ميليشيات فانو اثيوبيا اتفاقية بريتوريا

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