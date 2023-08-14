هيومن رايتس ووتش تحث على التدخل الدولي السريع لإنهاء عنف العصابات في هايتي

حثت جماعة لحقوق الانسان المجتمع الدولي، يوم الاثنين، على التدخل السريع لانهاء العنف المتصاعد من قبل العصابات في هايتي حيث قدمت تفاصيل عمليات الاغتصاب والقتل الوحشية التي ارتكبت في عاصمة الدولة المضطربة.

تأتي دعوة هيومن رايتس ووتش في الوقت الذي تنتظر فيه هايتي رداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على طلبها في أكتوبر بالنشر الفوري لقوة مسلحة دولية لمحاربة تصاعد العنف.

قالت إيدا سوير، مديرة الأزمات والصراع في الجماعة، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، "كلما طال انتظارنا ولم نتلق هذا الرد، سنرى المزيد من الهايتيين يُقتلون، ويُغتصبون ويختطفون، والمزيد من الناس يعانون دون ما يكفي من الطعام".

قالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إنها ستقدم قرارا لمجلس الأمن الدولي يخول كينيا قيادة قوة شرطة متعددة الجنسيات لمحاربة العصابات في هايتي. ومع ذلك، لم يتم تحديد جدول زمني لمثل هذا القرار.

قال سوير: "الرسالة الرئيسية التي نريد إيصالها هي أن شعب هايتي بحاجة إلى الدعم الآن". "سمعنا مرارًا وتكرارًا أن الوضع في هايتي الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت.

تغلبت العصابات على الشرطة، ويقدر الخبراء أنها تسيطر الآن على حوالي 80٪ من بورت أو برنس. لا يوجد سوى حوالي 10000 ضابط شرطة لأكثر من 11 مليون شخص في البلاد. قُتل أكثر من 30 ضابطاً في الفترة من يناير إلى يونيو، وأكثر من 400 مركز للشرطة معطلة بسبب الهجمات الإجرامية، بحسب هيومن رايتس ووتش.

بالإضافة إلى العنف المستمر، هناك ما يقدر بنحو 5.2 مليون شخص في هايتي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بزيادة 20٪ عن العام الماضي. كما دعا سوير إلى رقابة صارمة على الشرطة الكينية إذا تم نشرها.

صدر التقرير في نفس اليوم الذي كان المحتجون ينظمون فيه أولى المظاهرات الثلاث المخطط لها في بورت أو برنس للمطالبة بالإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري وسط الغضب والإحباط من تصاعد العنف وتفاقم الفقر.

من بين أولئك الذين يخططون للمسيرة كاساندري بيتي، وهي أم تبلغ من العمر 35 عامًا وتمتلك متجرًا صغيرًا.قالت في مقابلة: "لا تعرف متى ستتعرض للسرقة أو إطلاق النار". واتهمت بيتي الحكومة بتقديم وعود جوفاء لتحسين حياة الناس وقالت إنها نادرا ما ترى الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع. قالت إنها تأمل أن تصل قوة شرطة دولية قريبًا.

كما حثت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وحكومات أخرى على دعم تشكيل حكومة انتقالية، يتولى هنري السلطة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل موس في يوليو 2021.

وأوصت المجموعة أيضًا بأن تعترف الولايات المتحدة وفرنسا بمسؤوليتهما عن "الأضرار والانتهاكات التاريخية التي ترتبت على آثار مستمرة والعمل على تطوير عملية تعويضات فعالة وحقيقية يقودها شعب هايتي.

أصبحت هايتي أول جمهورية سوداء في العالم في عام 1804، حيث طالبت فرنسا بـ 150 مليون فرنك ذهبي "ديون الاستقلال" للتعويض عن العبيد والأراضي المفقودة. أصاب الدين البلاد بالشلل، حيث أنهت سداد دين مخفض قدره 90 مليون قطعة ذهبية للبنوك الفرنسية والأمريكية عام 1947.

يورد التقرير تفاصيل الانتهاكات والعنف التي وقعت في أربع مجتمعات في العاصمة بورت أو برنس من يناير إلى أبريل من هذا العام، بناءً على مقابلات مع عشرات الضحايا والشهود.

قالت أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 33 عامًا إنها تعرضت للضرب والاغتصاب عندما غادرت في وقت مبكر من صباح أحد الأيام في أبريل لبيع البضائع في السوق. قالت إن أختها، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت معها وقتلت لأنها قاومت محاولة اغتصابها. قالت المرأة: "أحرقوها في وجودي، ووضعت جثتها في كومة مع جثث أخرى".

في هجوم آخر، قالت أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 30 عاما إن رجلين أطلقوا النار على والدها في رأسه ثم بدأوا بقطع ذراعيه بساطور. قُتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات عندما أشعل قطاع الطرق النار في منزلها.ونُقل عنها قولها: "عندما تمكنت من الدخول إلى منزلي، كان ملفوفًا في بطانية، وكان متفحمًا تمامًا".

قالت سوير إنها شعرت بالدهشة من عدد حالات العنف الجنسي وكيف أن جميع الضحايا الذين تمت مقابلتهم تقريبًا لم يتلقوا رعاية طبية أو أبلغوا الشرطة عن حالاتهم. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها ساعدت بين يناير ومايو من هذا العام أكثر من 1000 ضحية للعنف الجنسي، أي ما يقرب من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.

كما تصاعدت حوادث الخطف والقتل.قُتل أكثر من 2000 شخص في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 125٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة خطف خلال تلك الأشهر.

لقد فشلت الحكومة الهايتية في حماية الناس من عنف الجماعات الإجرامية. وقالت هيومن رايتس ووتش، لمن يعيشون في المناطق المتضررة، نادراً ما توجد الشرطة والسلطات الأخرى.

ولم يرد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء على طلب للتعليق. أُجبر أكثر من 190 ألف شخص من هايتي على الفرار من ديارهم منذ العام الماضي، مع مغادرة البعض البلاد وبقي الكثيرون في ملاجئ مؤقتة في ظل ظروف صحية يرثى لها.