قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحزبه خادم الشعب سيفقدان السلطة قريبًا في البلاد بسبب احتمال محاكمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال سوسكين، على مدونته على موقع “يوتيوب”، إن “فضائح نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن ستكون سبب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي”.

وأضاف: “سيرفض مجلس الشيوخ تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف”.

وقال سوسكين: “سيؤدي هذا على الفور إلى الإطاحة بـ زيلينسكي وحزبه ”خادم الشعب". ثم يتعين رفع الأحكام العرفية وإجراء الانتخابات... خريف صعب على زيلينسكي... سقوطه سيحدث على وجه التحديد من خلال الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن "صيغة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن توضع موضع التنفيذ.

وقال سوسكين: "من المستحيل تطبيق صيغة سلام زيلينسكي، لأنه لا توجد صيغة على هذا النحو… أوكرانيا لن تكون قادرة أبدًا على إعادة الأراضي المفقودة، لأنها بالفعل جزء من روسيا وفقًا للدستور”.

ولفت الانتباه إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي.