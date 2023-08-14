الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

اعتذر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، اليوم الإثنين، عن حرق المصحف الشريف في كوبنهاجن أمام مباني سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك الجزائر.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، جاء في بيان صدر بعد محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الدنماركي، ووزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، أن “وصف وزير الخارجية الدنماركي هذه التصرفات بأنها غير مقبولة، مؤكدًا أنها تتعارض مع تقاليد الضيافة والانفتاح والتسامح في المجتمع الدنماركي".

وقف أعمال حرق القرآن

وقال راسموسن، خلال المحادثة هاتفية، إن الحكومة الدنماركية تعد مشروع قانون يهدف إلى وقف أعمال حرق القرآن.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “افتونبلاديت” أن مظاهرة جديدة لحرق القرآن الكريم حدثت في وسط ستوكهولم قرب مبني البرلمان السويدي، نظمها المهاجران سالفان موميكا وسالفان نجم، حيث تم اعتقال شخص واحد.

وأوضحت صحيفة “افتونبلاديت”، أن "الشرطة اعتقلت رجلا لمحاولته تعطيل مظاهرة لحرق المصحف في ستوكهولم".