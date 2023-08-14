قبل فوات الأوان.. أعراض تحذيرية لـ سرطان الفم تظهر على الشفاه واللسان

يعد سرطان الفم أحد أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، ورغم ندرته لكن مضاعفاته خطيرة، لذا يجب الحذر من بعض الأعراض واكتشافها مبكرا.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فغالبًا ما يُستخدم مصطلح سرطان الفم لوصف عدد من السرطانات التي تبدأ في منطقة الفم.

تحدث هذه الأعراض بشكل شائع على الشفاه واللسان وأرضية الفم، ولكن يمكن أن تبدأ أيضًا في الخدين واللثة وسقف الفم واللوزتين والغدد اللعابية.

تصنف سرطانات الفم عمومًا على أنها سرطانات الرأس والرقبة بينما نادرًا ما يستخدم مصطلح سرطان الفم في الأدبيات العلمية ولا في نظام جمع بيانات السرطان الرسمي في أستراليا ، فإننا نستخدمه هنا لأنه يُستخدم في المعلومات الأساسية لتعزيز الوقاية من السرطان ويسهل فهمه.

تشير التقديرات إلى أنه تم تشخيص أكثر من 600 شخص بمرض سرطان الفم في عام 2022. متوسط ​​العمر عند التشخيص هو 67 عامًا.



علامات سرطان الفم وأعراضه



يمكن أن تشمل أعراض سرطان الفم بعض العلامات الشائعة وتشمل ما يلي: