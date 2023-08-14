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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم جنسية ضد الأطفال.. محكمة في جنوب أفريقيا تصدر حكما نادرا

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

أصدرت محكمة جوهانسبرج العليا 12 حكما بالسجن المؤبد على جيرهارد أكرمان، المجرم الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية متعددة ضد أطفال في جنوب إفريقيا.

ووجدت المحكمة أن أكرمان مذنب بمحاولة القتل وعدة جرائم جنسية ضد قاصرين، معظمهم من الصبية الصغار، خلال نظرها للقضية في أبريل الماضي بحسب ما أورده موقع "بي بي سي" الإخباري. 

ووجدت المحكمة أن بعض الجرائم الجنسية المتهم فيها أكرمان، تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر والاستمالة الجنسية للقصر وإنتاج وحيازة وتوزيع المواد الإباحية للأطفال.

لا يزال أكرمان قيد المحاكمة في قضية منصلة تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال، ومتهم بارتكابها في أحد الأندية الريفية في جوهانسبرج في عام 2018.

وتوفي شريك أكرمان المشتبه به بول كينيدي، الذي عمل محاميًا وقاضيًا بالنيابة، بالانتحار في فبراير 2022 ، قبل بدء المحاكمة.

اتُهم كينيدي بمساعدة أكرمان في إدارة حلقة الاعتداء الجنسي على الأطفال ونقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى بعض الضحايا الذين أرسلوه أكرمان.

بعد الحكم قال المجرم للصحفيين إنه بريء في معظم، إن لم يكن كل التهم، وسيسعى لإعادة المحاكمة في القضية.

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