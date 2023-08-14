سفير الأردن بالقاهرة: دعم الشعب الفلسطيني ضروري للحصول على حقوقه كاملة

أكد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة أنه لا بد من السعي نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية عمرها الآن 75 عاما ومازالت الحقوق لم تعط كاملة للشعب الفلسطيني.

وقال أمجد العضايلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه بدون الاستقرار في فلسطين، سيستمر التهديد موجودا في المنطقة والمجتمع الدولي يعلم ذلك.

وتابع سفير الأردن في القاهرة، أن مصر والأردن تعلمان أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم في المنطقة ولا بد من سرعة وجود حلول لها.

علاقات متميزة

وأشار أمجد العضايلة إلى أن العلاقة بين مصر والأردن متميزة، مؤكدا إن هناك تنسيقا وتعاونا على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن مصر والأردن تربطهما علاقات متميزة.