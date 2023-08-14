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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم.. شاهد

فيلم أولاد حريم كريم
فيلم أولاد حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم اولاد حريم البرومو الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم" تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري.

لمشاهدة البرومو اضغط هنا 

 

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

واحتفل مؤخرا كل نجوم فيلم أولاد حريم كريم بعد الانتهاء من التصوير على أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو مليء بالبهجة والسعادة.

اولاد حريم كريم فيلم أولاد حريم كريم مصطفى قمر داليا البحيري بسمة علا غانم

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