محمود مسلم: مشهد تسليم إدارة دي إم سي من أعلى قيم الشركة المتحدة

وجه الدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف في الشركة المتحدة للخدات الإعلامية ، التحية للإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات "دي إم سي"، على توليها المسؤولية، وأنها تليق بهذا المنصب، وتستمر الشبكة أسرة واحدة وتستمر الروح التي تجمع الأسرة والشاشة التي تجمع الناس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مشهد التسليم والتسلم لإدارة شبكة قنوات "دي إم سي" من أعلى قيم الشركة المتحدة، أن يتم الالتفاف حول المسؤول المغادر والمسؤول القادم، وهذا يحسب للشركة والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة وكل قيادتها أصحاب هذا المشهد.

وذكر أن التعينات الجديدة الشابة في الشركة المتحدة لها مغزى، وهناك جيل حقيقي كفؤ داخل المنظومة، ولم يأت من فراغ، بل أثبت نفسه في العديد من المجالات ولديه خبرة إدارية، وهذه طبيعة الأمور، أن يتم تصعيد الشباب وضخ دماء جديدة وروح جديدة، ومهنة الصحافة والإعلام تتطور تطورا مذهلا.