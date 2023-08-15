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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتز خفاجي: الله يكون في عون الرئيس.. وغلاء الأسعار طال الجميع

معتز خفاجي
معتز خفاجي

 

أكد المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، أن مصر عانت كثيرا خلال السنوات الماضية، موضحًا: "الله يكون في عون الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الثورة وحتى الآن، وكل القضايا التي فصلت فيها تعتبر استنزافا لمقدرات الدولة المصرية".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "كلنا نرى النهضة التي حدثت في مصر، وتم تدشين مشروعات كثيرة في الزراعة والصناعة وقناة السويس والاستزراع السمكي والنقل مثل القطار السريع".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "الرئيس عبدالفتاح السيسي عينه على المستقبل البعيد، وهناك محرضون يقولون إن هذه القطارات والمشروعات لن تفيدنا، ولو كنت مكان الرئيس عبدالفتاح السيسي لغضبت .. عيب أن يُقال ذلك، أما بالنسبة لغلاء الأسعار، فإن مصر ليست المتضررة فقط، هذا الأمر تعرض له الجميع".

وواصل: "مصر ليست دولة غنية، وما تصدره ليس كبيرا، كما أن عدد السكان كبير للغاية والمواطن المصري يجب أن يحصل على الخدمات المختلفة".

وفي نهاية الحوار، أكد المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق أنه ينام مرتاحا بسبب الأحكام القضائية التي أصدرها طوال مسيرته.

الاستزراع السمكى إكسترا نيوز الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد الباز المستشار معتز خفاجي

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