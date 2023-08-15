رئيس دائرة الإرهاب السابق عن قضية خلية الصواريخ: كانوا يستهدفون ضرب سفن قناة السويس

تحدث المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن قضية "العائدون من الكويت"، موضحًا: "كان المتهمون يعودون إلى مصر لعمل خلية وتدبير أمر ما، وهو ما رصدته التحريات التي كشفت رقم الطائرة وكل ومخططاتهم ومن ساعدهم في المطار على الهروب".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز، أنّ هؤلاء الإرهابيين كانوا يحصلون على تبرعات لمنحها للجماعات في مصر: "كانت من القضايا الرائعة التي بها تفاصيل كثيرة وتم الحكم فيها على عدد كبير من المتهمين".

وحول قضية "خلية الصواريخ"، قال: "كانت هذه لإحدى الجماعات الإرهابية بها مهندسون وكانت تجهز لصواريخ من أجل ضرب السفن في قناة السويس، وكانوا يستهدفون ضرب السفن لإغراقها وتعطيل الملاحة، وكانت كل القضايا ضدهم وصدرت الأحكام القضائية".