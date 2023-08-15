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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس دائرة الإرهاب السابق عن قضية خلية الصواريخ: كانوا يستهدفون ضرب سفن قناة السويس

معتز خفاجي
معتز خفاجي

 

تحدث المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن قضية "العائدون من الكويت"، موضحًا: "كان المتهمون يعودون إلى مصر لعمل خلية وتدبير أمر ما، وهو ما رصدته التحريات التي كشفت رقم الطائرة وكل ومخططاتهم ومن ساعدهم في المطار على الهروب".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز، أنّ هؤلاء الإرهابيين كانوا يحصلون على تبرعات لمنحها للجماعات في مصر: "كانت من القضايا الرائعة التي بها تفاصيل كثيرة وتم الحكم فيها على عدد كبير من المتهمين".

وحول قضية "خلية الصواريخ"، قال: "كانت هذه لإحدى الجماعات الإرهابية بها مهندسون وكانت تجهز لصواريخ من أجل ضرب السفن في قناة السويس، وكانوا يستهدفون ضرب السفن لإغراقها وتعطيل الملاحة، وكانت كل القضايا ضدهم وصدرت الأحكام القضائية".

إكسترا نيوز الجماعات الارهابية الدكتور محمد الباز المستشار معتز خفاجي برنامج الشاهد أمن الدولة العليا

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