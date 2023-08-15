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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار معتز خفاجي: شعرت بالصدمة عند سماع خبر استشهاد المستشار هشام بركات

معتز خفاجي
معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه صُدم عند تلقيه خبر استشهاد النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، موضحًا: "كنت على صلة به، وكان خفيف الظل ومرحا وابن بلد".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المقربين منه كانوا يتوقعون أن تستهدفه جماعة الإخوان الإرهابية، لذلك حذروه أن يستخدم خط سيره المعتاد، لكن رده كان "الحارس هو الله".

إلى ذلك، قال رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن حادث استشهاد قضاة في محافظة شمال سيناء “كان بشعا”، وكان أحد الضحايا شقيق وزير العدل عمر مروان: "غضبت كثيرا بسبب قتلهم، فقد كانوا شبابا، فلماذا تقتلهم الجماعة؟، كانوا قضاة لا يحكمون إلا بالورق أمامهم، وبالتالي لا ذنب لهم، وما فعله الإرهابيون كان بشعا".

إكسترا نيوز الإخوان الإرهابية الدكتور محمد الباز استشهاد النائب العام جماعة الإخوان برنامج الشاهد

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