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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت بشعة.. المستشار معتز خفاجي يكشف تفاصيل قضية حسن شحاتة

معتز خفاجي
معتز خفاجي

كشف المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، كواليس القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" عندما جرى سحل وقتل الشيخ حسن شحاتة و3 من أبنائه وأتباعه.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "حسن شحاتة كان يعيش وسط الناس، لم يؤذِ أحدا ولم يتعرض لأحد، وفي مرة كان في حفل، ناس اعترضت، وسحلوه بخطاطيف اللحوم، كان أمرا بشعا، القاتل حكم عليه بالإعدام، والشركاء حصلوا على أحكام بالمؤبد".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور محمد الباز الشركة المتحدة المستشار معتز خفاجي المتحدة للخدمات إكسترا نيوز

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