المشرف على الكرة بالمقاولون: يجب تشفير مباريات الدوري.. ومنح إدارة الكرة لأصحابها

وجه المهندس محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، الشكر إلى شوقي غريب، المدير الفني للفريق؛ بسبب منحه الفرصة للاعبين الشباب في الفريق، بما يتماشى مع سياسة النادي، والسيطرة على الأسعار في الدوري.

وأكد المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب البلدوزر، مع الكابتن مجدى عبد الغنى، على قناة الشمس، أن خبرة شوقي غريب ستحقق نتائج جيدة للفريق في الموسم المقبل.

وتمنى عادل، أن يدير الكرة في مصر، أصحابها، والذين على علم بكل تفاصيلها، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يطلب ميزانية المقاولون العرب خلال عملية قيد اللاعبين في الموسم الجديد.

وانتقد المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب، الأندية التي تصرف الملايين على اللاعبين، دون وجود دخل، مشيرا إلى أنه في الدوريات الأوروبية، هناك طرق عديدة للسيطرة على أسعار اللاعبين.

وطالب بتشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيها لمباريات الموسم الواحد، موضحا أن تشفير مباريات الكرة، يسير عليه العالم كله، ويجب التفكير خارج الصندوق.