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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الصمغ العربي.. أغرب مكونات تدخل في صناعة مستحضرات التجميل

الصمغ العربي
الصمغ العربي

تعددت فوائد الصمغ العربي الصحية والجسدية ولكن هل تعلم أن الصمغ العربي له فوائد جمالية أيضا وليس هذا فقط بل أنه يدخل فى صناعة المكياج، أغرب مكونات تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل .

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في بعض المستحضرات التجميلية، قد يتم استخدام بعض المكونات الغريبة والتي قد تشمل موادًا مشتقة من الحشرات. ومع ذلك، يجب أن يتم الإشارة إلى أن هذه المكونات ليست شائعة وغالبًا ما تكون موجودة في المنتجات التجميلية الفاخرة أو المبتكرة، قد تشمل بعض هذه المكونات وفقا لما نشره موقع هيلثي .

الكارمين: يتم استخدام الكارمين في صناعة أحمر الشفاه والمسكارا والظلال، وهو صبغة حمراء تستخرج من جسم الحشرة المعروفة باسم "قشرية القز" (Coccus cacti). يتم سحق الحشرات واستخلاص لونها الأحمر الزاهي.

 

 

الصمغ اللاكتيك: يتم استخدام الصمغ اللاكتيك في بعض منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل كمادة رابطة. يتم الحصول على هذا الصمغ من حشرة الخنفساء الأمبراطورية (Laccifer lacca) التي تعيش على الأشجار.

الصمغ العربي: يُستخدم الصمغ العربي كمادة رابطة ومثبت في بعض منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. يتم الحصول على هذا الصمغ من شجرة الأكاسيا العربية (Acacia senegal) وشجرة الأكاسيا السنغالية (Acacia seyal).

البروبوليس: يستخدم البروبوليس في بعض منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل لخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة. يتم إنتاج البروبوليس من قبل النحل ويتم استخدامه في بناء خلايا النحل.

بودرة اليرقات: في بعض الحالات النادرة، يمكن استخدام بودرة اليرقات في منتجات التجميل، وخاصة في مستحضرات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة. بودرة اليرقات هي عبارة عن مسحوق مستخلص من يرقات اليرقان.

يجب ملاحظة أنه على الرغم من استخدام هذه المكونات الغريبة في بعض المنتجات التجميلية، فإنه يجب أن يتم توضيح استخدامها على العبوة وأنها تتوافق مع المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها في البلدان المختلفة. 

ينبغي للأشخاص الذين قد يكون عندهم حساسية أو يمتنعون عن استخدام مكونات معينة أن يطلعوا على قائمة المكونات الموجودة في منتجات التجميل التقليدية، قد يتم استخدام بعض المكونات الغريبة والتي تشمل موادًا مشتقة من الحشرات. ومع ذلك، يجب أن يتم الإشارة إلى أن هذه المكونات ليست شائعة وتكون غالبًا موجودة في المنتجات التجميلية الفاخرة أو المبتكرة. 

الحالات النادرة فوائد الصمغ العربي الصمغ العربي فوائد جمالية المكياج صناعة المكياج ​​​​​​​health

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