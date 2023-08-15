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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيق نظام الجدارات في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريبات عملية لطلابها بأشهر المصانع

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ،  إن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم .

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ،  إلى أنه في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، يتم تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم الموازنة بين الجانبين العلمي والعملي، مؤكداً أنه يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل مدراس التكنولوجيا التطبيقية وفي مصانع الشركاء الصناعيين.

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات ، 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي :

  • مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)
  • مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية
  • مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة
  • مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف
  • مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة
التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية مدارس التربية والتعليم

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