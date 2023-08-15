تطبيق نظام الجدارات في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريبات عملية لطلابها بأشهر المصانع

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم .

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إلى أنه في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، يتم تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم الموازنة بين الجانبين العلمي والعملي، مؤكداً أنه يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل مدراس التكنولوجيا التطبيقية وفي مصانع الشركاء الصناعيين.

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات ، 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي :