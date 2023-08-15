خلال كلمته بمؤتمر موسكو للأمن الدولي.. بوتين يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته ،اليوم الثلاثاء، أمام المشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول وأعتبر أن ذلك سيكون حل لأغلب المشكلات.

وأضاف الرئيس الروسي بوتين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، "يحاول تعزيز قدراته الهجومية، ويقوض معاهدات التسلح".

وقال بوتين، إن حلف الناتو، والولايات المتحدة "يستخدمون كافة الوسائل العسكرية وغير العسكرية" للضغط على بلاده.

كما أشار بوتين إلى أن منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا أصبحت تحت تهديد الإرهاب بسبب سياسات الغرب.