صراع مع الأمواج .. صيد أم الخلول بالإسماعيلية أسرار وحكايات لا تنتهي

يعتبر صيد أم الخلول بالإسماعيلية، مهنة مليئة بالأسرار والغرائب، يواجه خلالها الصياد مخاطر وصعوبات تتطلب مهارة وصبر شديد، خلال عمله لساعات متواصلة في البحر بحثا عن رزقه.

أجري «صدي البلد» جولة، رصد خلالها الرحلة الشاقة لأحد الصيادين ويدعي كامل محمود، لصيد أم الخلول بإيده وسط الأمواج.

يقول كامل محمود، موسم صيد ام الخلول يبدأ من شهر أغسطس حتي ديسمبر، كل عام، وغالبا ما يبدأ الصياد رحلته من الخامسة فجرا إلي الرابعة عصرا، ليعود محملا برزقه.

أضاف كامل، يوجد نوعان النوع البلدي ويتميز بلونه الفاتح، و نوع نطلق عليه الإنجليزي، والنوع الأول أصبح نادرًا وقليلًا في المياه بسبب التغيرات البيئية".

ويؤكد كامل: "لا يكفي لصائد أم الخلول أن يكون سباحًا فقط، ولكن يجب أن يجيد الغطس أيضًا، لكونه يتعرض لمواقف صعبة أحيانًا وأمواجًا شديدة الارتفاع".

ويحدد كامل أفضل أوقات صيد أم الخلول قائلًا " أنسب توقيت يكون بعد الفجر، ونراعي الحسابات الفلكية الخاصة بالقمر ، أما أفضل شهور السنة والتي يكون فيها الصيد وفير فهي أشهر الربيع و الخريف.



ويبين كامل طريقة تسويق حصيلة صيده قائلًا: " هناك من يطلبون الشراء مني مباشرة، وفي حالة بقاء كميات أخرى أبيعها للتجار في الحلقة، والكيلو نبيعه بـ 20 أو 25 جنيها بحسب الحجم، أما الكيلو البلدي فيصل سعره إلى 120 جنيها".

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